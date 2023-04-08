Помощь в написании диссертаций на заказ с сопровождением до защиты:

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Выполним на заказ научные работы для соискателей:

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Вы можете обратиться к специалистам компании Dissertat.ru в любое удобное для Вас время.

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+7 (905) 758 66 44

Часы не спешат - спешит время, успейте найти свое место в жизни!

Dissertat.ru - помощь в написании диссертаций на заказ

В 2023 году нашей деятельности исполняется 18 лет.

Вы можете заказать текст диссертации: магистерской, кандидатской, Ph.D, докторской, научной статей ВАК, РИНЦ, Scopus, НИР и ВКР, монографии и автореферата.
Поможем выбрать тему диссертационной работы, обосновать ее выбор, предоставить план будущей работы, раскрыть актуальность, ожидаемое практическое значение, составить список литературы по теме научного исследования.
В штате компании свои, проверенные временем авторы. Компания dissertat.ru и наши авторы несут полную ответственность за выполнение любого вида научной работы по договору обязательств, которую Вы закажете у нас, понимая, что диссертация – важный этап в жизни человека, и мы просто не вправе Вас подвести.
Заполните и отправьте форму заказа и мы свяжемся с Вами, ответим на все вопросы. 
Консультационные услуги бесплатно в режиме реального времени. 

Виды научных работ, которые выполняем:

Докторская диссертация

Докторская диссертация. Заказать помощь в написании с доведением до защиты, с правками по замечаниям трех официальных оппонентов и диссертационного совета, подготовкой и поддержкой нашего автора к защите.

Ph. D диссертация

Диссертация на степень Ph. D помощь соискателям в написании на заказ по требованиям Вашего Университета научной работы с доведением до защиты и правками замечаний оппонентов - наш автор подготовит Вас к защите.

Кандидатская диссертация

Кандидатская диссертация. Помощь в написании на заказ с доведением до защиты, с правками по замечаниям двух официальных оппонентов и диссертационного совета, консультация и подготовка с поддержкой нашего автора к защите.

Магистерская диссертация

Магистерская диссертация - научная работа магистра. Помощь в написании на заказ с доведением до защиты, с исправлениями рекомендаций научного консультанта и подготовкой Вас к защите.

Монография

Монография - научное исследование в виде книги, рукописи. Заказать написание авторской работы в научно-публицистическом стиле, которая содержит анализ информации, свежие идеи, концепции, разработки с помощью автора компании.

Автореферат диссертации

Автореферат - это визитная карточка диссертации. Является документом, который имеет юридическую силу, без которого работа не принимается диссертационным советом. Сделайте заказ на написание автореферата автору компании.

Реферат для аспирантуры

Написание вступительного аспирантского реферата поступающих на обучение в аспирантуру. Сделайте заказ на подготовку реферата автору компании по любой тематике с учетом требований ВУЗа с высокой оригинальностью.

Статьи ВАК, РИНЦ, Scopus

Написание статьей ВАК, РИНЦ, Scopus для диссертации: докторской, кандидатской, магистерской на заказ. Автор поможет подобрать несколько тем, напишет уникальную статью с учетом требований журнала, издания, и на английском языке

Научно-исследовательская работа

Написание НИР на заказ. Автор выполнит уникальную научную работу, оформлением по ГОСТу, учетом требований ВУЗа, исправлениями по комментариям научного руководителя, ответит на вопросы, сделает презентацию, подготовит к защите.

Рерайт текста диссертации

Ретайтинг - ручное повышение оригинальности, уникальности научного текста, диссертации, статьи. Учебные издания и диссертационный совет выдвигают требования высокой оригинальности. Вы можете заказать интеллектуальный рерайт.

Выпускная квалификационная работа

Написание ВКР на заказ. Наш автор выполнит выпускную работу с высокой оригинальностью, оформлением по ГОСТу, учетом требований Вашего ВУЗа, исправлениями по комментариям научного руководителя, ответит на вопросы, сделает презентацию и подготовит к защите.

Разработка темы, плана, концепции

Заказать помощь в разработке темы диссертации: докторской, кандидатской, магистерской, обосновать выбор. Специалист предоставит план, содержание работы, раскроет ее актуальность, ожидаемое практическое значение, составить список литературы.

Диплом МБА, ЕМБА, кейсы

Написание на заказ диплома МБА (mba), ЕМБА, так же на английском языке. Автор поможет решить бизнес-кейс по маркетингу, менеджменту, экономике, продажам, case study (тематическое исследование), задач и ситуаций. Написать эссе для поступления в бизнес школу.

Конференции, доклады, презентации

Выступление на конференции, доклад, презентация, слайды в PowerPoint и речь - помощь в написании на заказ. Конференция – это мероприятие, цель которого познакомить научный мир с ценными идеями, от качества презентации зависит, насколько Ваши идеи интересны!

Кандидатский минимум

Кандидатские экзамены, минимум по история и философия науки, иностранному языку, специальной дисциплине - помощь в написании на заказ. Реферат по истории отрасли, реферат на иностранном языке по теме диссертации, презентация по содержанию научной работы.

В начале написания диссертации Вам, как соискателю, необходимо правильно определить научную специальность, по которой будете защищаться, подобрать и утвердить диссертабильную тему. Обращаем Ваше внимание, важнейшим фактором успешной подготовки к защите диссертации является уровень доверия и уважения к Вам научного консультанта (рецензента и Совета), который, порой, является практически самым важным звеном на пути к успешной защите.
Если Ваши отношения с руководителем хорошие или очень хорошие, можем начинать. Если нет – Вам нужно начать процесс защиты именно с отношений.

Напишем научные работы в рамках номеров специальностей России:

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Написание диссертационного исследования - это творческий процесс, который требует взаимного сотрудничества автора и соискателя.
Консультация нашего специалиста по всем интересующим Вас вопросам
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Компания dissertat.ru стабильный ресурс, проверенный годами по подготовке диссертаций на соискание ученой степени. Сообщество преподавателей ведущих ВУЗов Москвы и России рада приветствовать Вас на своем сайте. 
Мы несём полную ответственность за выполнение любого вида научной работы, которую Вы закажете у нас, понимая, что диссертация – важный этап в жизни человека, и мы просто не вправе Вас подвести.

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